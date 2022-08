Bredase buurvrouwen lanceren platform speciaal voor ouders: ‘Ervaringen uitwisselen’

BREDA - Een platform voor en door moeders. Waar moeders elkaar kunnen ontmoeten zowel online als fysiek, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar op de hoogte kunnen houden van leuke activiteiten voor moeders en kinderen uit Breda en omgeving. Dat is wat buurvrouwen Sanne van den Boer en Esther Molenaar misten. Daarom lanceerden zij onlangs het platform Mommunity Breda.

Mommunity is een platform dat opgezet is door Sanne van den Boer en Esther Molenaar. Hierin richten de buurvrouwen zich voornamelijk op ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Zij lanceerden het platform omdat ze zelf behoefte hadden aan tips na een zwangerschap. “Als je op Google zoekt naar dingen die je kunt doen met je kinderen vind je vooral veel in Amsterdam”, vertelt Esther. De kindvriendelijke activiteiten in Breda zijn er wel, maar zijn minder zichtbaar en staan verspreid over veel websites. Door alle activiteiten makkelijk vindbaar te maken is het voor ouders sneller te vinden waar ze die dag naar toe kunnen. Op Mommunity Breda worden evenementen, kindvriendelijke horeca, speeltuinen, winkels, musea en andere tips voor ouders gedeeld.

Tips insturen

Naast dat het platform een informatieve functie heeft streeft Mommunity Breda ook naar verbinding tussen moeders uit Breda en omstreken. “We zouden het super vinden als er meer tips ingestuurd worden door moeders. Op die manier kunnen ook andere ouders genieten van een leuke dag met het gezin.”

Bijeenkomst

Dat er behoefte is aan een initiatief als deze is duidelijk volgens het tweetal. “We hopen moeders met elkaar in contact te brengen, zodat ze tips en ervaringen kunnen uitwisselen zowel online als offline”. Zo staat op 14 september 2022 de eerste bijeenkomst voor moeders en kinderen uit Breda gepland. “De eerste bijeenkomst, bij Spruit!, is al helemaal ‘uitverkocht’. Als het goed weer is zijn er buiten nog wel extra stoelen te regelen”, vertellen Sanne en Esther. Er staat ook al een tweede bijeenkomst op de planning. Deze zal plaats vinden op 17 november en zal in teken staan van de sinterklaas- en kerst-periode. Waar er bij de eerste editie ook kinderen uitgenodigd worden, is dat bij de tweede editie anders. “We willen steeds iets anders. De eerste keer is het mét kinderen maar de tweede editie wordt een borrel in de avond voor alleen moeders.” Op deze manier willen Sanne en Esther ervoor zorgen dat iedereen kan komen. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via Instagram of Facebook.

Website

Naast de social media kanalen, zijn de buurvrouwen ook druk bezig met het lanceren van de website. Hierdoor zullen ze binnenkort niet alleen meer bereikbaar zijn op Instagram en Facebook, maar ook via de officiële website. Op deze manier is het voor iedereen makkelijk om de activiteiten op te zoeken.