Ouders van Briëlle na uren weer terecht: ‘Iedereen bedankt voor de hulp’

BREDA - De ouders van het jonge jongetje dat woensdagochtend alleen in Breda werd gevonden, zijn weer terecht. De politie bedankt iedereen voor de hulp.

Vanochtend rond 11.00 uur troffen agenten aan de Arenberglaan een jongetje aan dat zijn ouders kwijt was geraakt. Het jongetje, genaamd Briëlle, is zo’n 3 á 4 jaar oud. Hij was gelukkig in goede gezondheid.



Er ontstond lang onduidelijk over waar het jongetje thuishoort. Het jongetje sprak alleen Frans. De politie riep inwoners van Breda op om mee te zoeken naar de ouders.

Uren later hebben de ouders zich gemeld bij de politie. Agenten bedanken iedereen voor de hulp.