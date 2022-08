Bus volledig uitgebrand op A16 richting Breda

BREDA - Een touringcar is woensdagavond uitgebrand op de A16 richting Breda. De weg werd volledig afgesloten.

Een bus is woensdagavond in brand gevlogen op de A16. Vanwege de grote brand werd de A16 volledig afgesloten in beide richtingen. Daardoor ontstond een lange file.

Inmiddels is nog slechts 1 rijstrook afgesloten en neemt de vertraging af. De brandweer is bezig met nablussen.

In de bus zaten passagiers. Zij zijn allen in veiligheid gebracht, laat de veiligheidsregio weten.