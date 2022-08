Swim Breda zoekt vrijwilligers: ‘Help ons mee om deze dag te laten slagen!’

BREDA - De teller loopt af en de adrenaline loopt op. Op 11 september glijdt een bataljon aan fighters de singel in. Dat doen ze met één gezamenlijk doel: Geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Om deze dag tot een succes te maken is een vaste groep vrijwilligers dagelijks in de weer met alle voorbereidingen. Ook zij hebben hun persoonlijke drijfveren om de Swim tot een succes te maken.

“Mijn moeder en haar drie zussen kregen allemaal op jonge leeftijd borstkanker”, vertelt projectleider Léandra Sprenkels. “De twee jongste zussen zijn aan deze vreselijke ziekte overleden. Acht jaar geleden overleed één van onze beste vrienden, Alex, aan kanker. Hij werd slechts 42 jaar.”

Theo Dekker (bestuurslid) en Nathalie van Hooijdonk (bestuurslid) zijn de oprichters van de Swim 2019 in Breda. Beide zijn gedreven vanuit het moeten missen van een dierbare die overleden is aan de gevolgen van kanker. Onmacht omzetten in kracht. En vanuit deze overtuiging organiseerden zij ook vorig jaar de Swim, zij het in zwemplas De Kuil. Dit jaar hebben zij het projectleidersstokje overgedragen aan Léandra en Eefje, maar daardoor niet minder actief en betrokken.

Niet alle vrijwilligers hebben een persoonlijk verhaal rondom de ziekte kanker. Zo is de Swim voor Chantal van der Giessen één van de redenen dat ze zich meer thuisvoelt in Breda. Zij is van origine niet afkomstig uit Brabant, maar verhuisde hierheen voor de liefde. Ze zet zich vol in voor het doel van de Swim, maar daarnaast heeft het evenement haar ook veel nieuwe contacten opgeleverd. Voor Chantal Verhoeff (junior swim en trainingen) is het vooral de sportieve uitdaging die haar trekt. Want zwemmen is dat wat zij ontzettend graag doet.

De motivatie van Eefje van Pelt (projectleider), Rob Kroonen (Parcours- en crowdmanagement), Harry Dekker (sponsoring en bedrijven), Johan van Gils (horeca en entertainment), Marthy van Dijk (infomail en inschrijvingen) en Liset Kruls (marketing en communicatie) kun je lezen op onze website www.swimtofightcancer.nl/breda.

Hulp

Om de dag zelf compleet te laten slagen, zit Swim to Fight Cancer Breda verlegen om hulp. “We zoeken o.a. mensen die willen helpen met de opbouw (van circa 08.00 tot 12.00 uur) en afbouw (17.00 tot circa 21.00 uur) van het evenement, alsook voor de uitvoer van het evenement zelf (12.00-17.00 uur). Ben je nieuwsgierig wat jij kan betekenen in het onderzoek naar kanker kijk snel op onze website en meld je aan.” De oproep van het kernteam is duidelijk: “Laten we samen de schouders eronder zetten en voor de deelnemers en toeschouwers een fantastische editie wegzetten van Swim Breda op zondag 11 september met als doel dat kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.”