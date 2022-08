‘Onderzoek ingesteld naar plotselinge dood van Bredanaar en zijn vriendin in Colombia’

BREDA - Het stel dat om het leven is gekomen in Columbia zijn de Bredanaar Bob Kootte en zijn Amsterdamse vriendin Nienke Bawa. Dat meldt BNdeStem. De Colombiaanse politie heeft een onderzoek ingesteld.

In Colombia is een Nederlands stel plotseling om het leven gekomen. Het gaat om de uit Breda afkomstige Bob Kootte en de Amsterdamse Nienke Bawa. De twee zijn mogelijk overleden aan een zeer ernstige voedselvergiftiging.

Maagklachten

Het stel kwam zaterdag aan in Colombia, en verbleef daar in een hostel. Maandagen werden zij beiden met zeer enrstige maagklachten overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw overleed in de nacht van maandag op dinsdag, en de man op dinsdagochtend.