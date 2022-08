Kermis Ginneken krijgt geen vergunning, politie geeft negatief advies

BREDA - Locoburgemeester Arjen van Drunen heeft besloten dat er geen vergunning wordt verleend aan de organisatie van de kermis in het Ginneken. Hij volgt hiermee het advies van de politie die een negatief advies heeft uitgebracht voor dit evenement.

De politie beoordeelt een aanvraag op eventuele risico’s op de verstoring van openbare orde en veiligheid. Volgens de politie werden er in de eerste ingediende plannen onvoldoende maatregelen genomen om deze risico’s te beperken en de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen. Nadat de politie om aanvullingen had verzocht, bleek ook het aangevulde plan onvoldoende verbeterd en was het aanvullend beveiligingsplan van onvoldoende kwaliteit om tot een positief advies te komen. Daarnaast bleek het aangetrokken beveiligingsbedrijf niet in het bezit van een vergunning waardoor het geen beveiligingswerkzaamheden zou kunnen uitvoeren.

Arjen van Drunen, locoburgemeester: “Ik kan me voorstellen dat veel bewoners, ondernemers en de kermisexploitanten enorm hebben uitgekeken naar de kermis in het Ginneken. Als locoburgemeester ben ik echter verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van al deze partijen. Die werden onvoldoende gewaarborgd en daardoor kan ik geen vergunning verlenen.”

Incidenten

Vorig jaar had de kermis te maken met verschillende incidenten. Een groep jongeren bezorgde overlast waardoor sommige bezoekers en omwonenden zich onveilig voelden. De afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente kon het werk niet doen zonder assistentie van de politie. De politie is verschillende keren ter plaatse moeten komen. De ervaringen van vorig jaar en maatregelen om herhaling te voorkomen kwamen onvoldoende terug in de vergunningaanvraag.

Het wordt niet reëel geacht dat de organisatie alle ontbrekende maatregelen binnen een week zou kunnen realiseren. Bovendien zouden eventuele problemen niet kunnen worden opgevangen door de politie die al over beperkte capaciteit beschikt.