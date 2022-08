Jarige Peter zwemt vandaag 22 kilometer van Breda naar Etten-Leur

BREDA - Al jarenlang zet Peter Kuijlaars zich in om geld op te halen voor kankeronderzoek. Dat doet hij altijd via sportieve uitdagingen. Vandaag is hij opnieuw zo’n uitdaging gestart. Kuijlaars zwemt vandaag vanuit de Haven van Breda naar Etten-Leur: Een zwemtocht van maar liefst 22 kilometer.

Al jaren zet Peter Kuijlaars zich in om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. In 2017 richtte hij daarom Miles Give Smiles op. Zijn doel: Via uitdagingen sportprestaties zoveel mogelijk sponsoring realiseren in de strijd tegen kanker. Vandaag, op zijn 60e verjaardag, is hij begonnen aan zijn nieuwste uitdaging: 22 kilometer zwemmen om geld op te halen voor Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV).

Haven

“Ik doe vaak sportieve uitdagingen, maar niet zoals deze hoor”, vertelt Peter lachend. Het is 10.10 uur, en samen met vrienden en familie staat Peter aan de Haven van Breda. Daar zal hij om 10.30 uur het water inspringen om te beginnen aan zijn uitdagende zwemtocht. “Ik heb nog nooit zo ver gezwommen. Mijn uitdagingen draaiden altijd om fietsen en wandelen. Dit idee begon eigenlijk als een grapje. Maar uiteindelijk werd het serieus. In augustus 2021 ben ik gestart met trainen.” Peter startte met trainen in binnenbaden, met behulp van trainingsschema’s die zijn broer voor hem maakte. Sinds 1 juli trainde hij vier keer per week in open water bij de Galderse Meren. “Ik heb getraind tot 16 kilometer. Die laatste kilometer vandaag doe ik op doorzettingsvermogen.”

Wethouder Arjen van Drunen was aanwezig om het startsein van de tocht te geven. Hij is onder de indruk van de actie van Kuijlaars. “22 kilometer zwemmen is echt een geweldige sportieve prestatie. Maar dat is dit niet alleen. Dit is ook een geweldige prestatie voor het goede doel. Ik hoop van harte dat nog meer mensen doneren, en dat Peter een inspiratie is voor velen.”

Blauwalg

Vooraf was het nog spannend of de tocht van Kuijlaars door kon gaan. Mogelijk zou blauwalg roet in het eten gooien. “De waardes zijn verhoogd, dus we moeten goed uitkijken. Als we echt een plak tegenkomen, moet ik even op de boot. Maar ik verwacht niet dat dat nodig zal zijn.” Ook onweer zou een groot probleem zijn geweest. Maar de weersvoorspelling is vandaag goed. “Ik ben juist wel blij dat het wat koeler is. Dan zit er meer zuurstof in de lucht. Dat vandaag wat harder waait is de eerste vijf kilometer zwaar, maar de laatste kilometers heb ik dan juist wind mee. En als het gaat regenen? Dat maakt voor mij niets uit. Dat is alleen vervelend voor de mensen in de volgboot. Ik ben tocht al nat, haha!”



Peter en zijn broer. Foto: Hanneke Marcelis

Route

Kuijlaars begon zijn zwemtocht vanochtend in de Haven van Breda. Om 10.30 uur gaf wethouder Arjen van Drunen het startschot. Kuijlaars verwacht rond 12.00 uur bij de Roeivereniging Breda aan de Bredaseweg 30 in Terheijden te zijn. Tussen 13.00 uur en 13.30 uur wil hij bij de de Nieuwveerweg zijn, achter café Elsakker. De finish ligt in Etten-Leur bij de Havenkom nabij korenmolen de Lelie. De finish wordt tussen 16.30 en 17.30 uur verwacht.

Acties

De zwemactie is de zoveelste sportieve prestatie van Kuijlaars om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Zo fietste hij in 2017 in 24 uur maar liefst 415 kilometer, waarmee hij ruim 5000 euro ophaalde voor KiKa. Er volgde daarna meer fietstochten. Zo maakte hij bijvoorbeeld in 2020 een tocht door alle provincies waarbij hij in 24 uur 516 kilometer fietste. In 2021 koos hij voor een wandeluitdaging, en wandelde hij ruim 42 kilometer op een dag waarvan 20 kilometer over het strand.

Kijk voor meer informatie en om te doneren op de pagina www.skov.org/milesgivesmiles



Peter is vertrokken