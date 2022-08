Stakingen en storingen zorgen voor problemen op het spoor in Noord-Brabant

BREDA - Treinreizigers in Noord-Brabant hebben vandaag veel last van de stakingen die plaatsvinden in Zuid-Holland. Ook werkzaamheden en storingen zorgen voor problemen.

Terwijl de NS-stakingen vandaag in de regio Rotterdam en Den Haag plaatsvinden, hebben ook veel Brabanders vandaag last van vertraagde of geannuleerde treinen. Het effect van de stakingen is ook ver buiten Zuid-Holland te merken.

Daarnaast zijn er vrijdagochtend ook diverse storingen en werkzaamheden. Op de plaatsen waar storingen en werkzaamheden zijn wordt er vervangend vervoer ingezet om alsnog op locatie te komen. Dat is bij de problemen die ontstaan door de stakingen niet het geval.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant vinden de stakingen plaats op woensdag 31 augustus. Lees er ?hier? meer over.