Weerbericht Breda: ‘Aangename temperaturen, droogte houdt aan’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 26 augustus en de komende dagen.

Boven Scandinavië en het oosten van Europa ligt het hogedrukgebied dat afgelopen dagen opnieuw enkele tropische dagen bracht. Het was gisteren met 34,5 graden de warmste 25 augustus ooit. Inmiddels ligt een verzwakt koufrontje boven Brabant. Heel lokaal kan het een klein buitje opleveren. Een nieuw hogedrukgebied dient zich zaterdag boven IJsland en de Britse eilanden aan. Dat betekent opnieuw droog weer, maar met aangenaam warme temperaturen.



Vrijdag 26 augustus

Het is bewolkt en heel lokaal kan er een klein licht buitje vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. In de loop van de middag komt de zon er vanuit het westen geleidelijk meer en meer aan te pas. De wind waait zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort, uit het noorden. De temperaturen komen uit op ongeveer 23 graden. Ideaal weer om het huis te luchten en de warmte te laten ontsnappen.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 27 augustus 2022

De noordenwind trekt iets aan naar matig, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Verder blijft het droog met een wisseling van zon en (stapel)wolken. De middagtemperaturen reiken tot 23 of 24 graden.



Zondag 28 augustus 2022

Ook het weer voor zondag ziet er aangenaam uit. Een wisseling van zon en wolken en droog weer. De wind draait bij naar het noordoosten en is gemiddeld 3 Beaufort. Het wordt 24, lokaal misschien een 25 graden.



Maandag 29 augustus 2022

En ook voor maandag weinig verandering. De zon is van de partij met wat onschuldige wolken. De noordoostenwind blijft matig, 3 Beaufort en ook de temperaturen veranderen weinig: 24 tot lokaal 25 graden.



Zo was het weer donderdag 25 augustus 2022

Maximumtemperatuur: 34,5 graden

Minimumtemperatuur: 19,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 26 augustus 2022 om 10:00 uur