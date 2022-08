Omwonenden niet blij met De Havenfeesten: ‘Volgend jaar niet meer toestaan’

BREDA - Niet iedereen is blij met de komst van De Havenfeesten. Ed Riemens is de voorzitter van VVE, Vereniging van Eigenaars, van Spanjaardsgat en laat via een brief aan de Gemeenteraad Breda weten niet blij te zijn met de komst van nog een festival. “Het wordt ons langzaam aan echt te veel.”

De Havenfeesten vonden afgelopen weekend voor het eerst plaats. De ondernemers liepen al lange tijd rond met het idee om Havenfeesten te organiseren in Breda, maar door corona kwam dat idee op een laag pitje te staan. De komst van de Vuelta naar Breda was hét moment voor de ondernemers om de eerste editie van De Havenfeesten te organiseren. Het was een lang druk weekend aan de Haven en de feesten waren zo succesvol dat ze volgend jaar terugkeren. “Dit doen we volgend jaar weer, maar dan nog groter”, aldus René de Vos van café de Huiskamer.

Niet blij

Toch is niet iedereen te spreken over de komst van het nieuwe evenement aan De Haven. ?De omwonenden geven aan erg veel overlast te hebben ervaren?. “Afgelopen weekend waren De Havenfeesten en wij hebben 3 dagen, tot 1 uur in de nacht, in de bonkende herrie gezeten. Nu zijn wij wel wat gewend bij de VVE van Spanjaardsgat maar dit sloeg alles. Jazz Breda en de Spanjaardsgat concerten verbleken erbij”, aldus Ed Riemens.

Het plan is om De Havenfeesten jaarlijks terug te laten keren. Terwijl de horecaondernemers daar erg over te spreken zijn, laat de VVE van Spanjaardsgat via een brief aan de Gemeenteraad Breda weten dat hij dat liever niet ziet gebeuren. “Sowieso zitten wij niet te wachten op nóg een evenement erbij. Er zijn er al zoveel. En steeds met buitenpodia bij ons aan de Haven. Carnaval, Koningsdag, Jazzfeesten, Spanjaardsgat concerten en nu dus weer De Havenfeesten. In totaal bijna 20 avonden per jaar met harde live muziek voor onze voordeur. Leuk voor de bezoekers van de binnenstad maar niet voor de bewoners van de Haven.” De bewoners geven aan dat zij zich bewust zijn dat ze in de binnenstad wonen en dat ze dus ook echt wel wat gewend zijn. “Het wordt ons langzaam maar zeker echt te veel. De Haven lijkt wel het nieuwe evenemententerrein van Breda geworden te zijn en het is niet fijn om daar op 30 meter afstand van te wonen”, zegt Ed Riemens.

Volgens Ed zouden de omwonenden graag verandering zien en heeft daarom zijn zorgen aangekaart bij de gemeenteraad. “We willen dat er volgend jaar geen Havenfeesten meer toegestaan worden. En bij het aantal evenementen dat rondom de Haven georganiseerd wordt, beperkingen te stellen aan de eindtijd (maximaal tot 23.00 uur) en het aantal decibellen dat daarbij geproduceerd mag worden.” Daarbij zouden ze liever geen andere nieuwe avond evenementen meer zien.