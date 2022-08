Bezoekers genieten van knallende editie Duikboot bij de Asterdplas

BREDA - Bredanaars konden gisteren weer genieten van een editie van Duikboot Festival. Het festival bestaat inmiddels ruim vijf jaar, en is vaste prik op de Bredase festivalagenda. Deze editie vond plaats bij de Asterdplas

Bredanaars vermaakten zich gisteren op het Duikboot Festival aan de Asterdplas. Het festivalterrein ging open om 12:00 uur. Bij de mainstage (house) luisterden bezoekers naar onder andere Jesse Maas, Franky Rizardo, Benny Rodrigues en Makou.

Daarnaast waren er natuurlijk ook weer podia met urban en tehcno artiesten zoals Johnny500 en Ghost In The Machine. En nog veel meer. Het festival duurde tot 23:00 uur.

Duikboot

Duikboot Festival bestaat inmiddels ruim vijf jaar, en is vaste prik op de Bredase festivalagenda. Het festival kent meerdere edities per jaar. Zo vond in maart nog de wintereditie van Duikboot plaats in Breepark. Het is een festival in Breda gemaakt door Breda, met Breda en voor Breda, zoals ze zelf zeggen.

2023

Duikboot komt in 2023 weer terug met een Lente Festival. Dat vindt plaats op 25 maart in het Breepark.