Ongeval op de Kruisstraat, vrouw gewond

BREDA - Twee auto’s zijn in een bocht frontaal op elkaar gebotst. Dit gebeurde op de Kruisstraat.

Twee auto’s zijn in een bocht op de Kruisstraat frontaal op elkaar gebotst. Eén auto reed hierna door en parkeerde zijn auto op een parkeerplaats in de Kruisvoortstraat. Een getuige herkende hem hier en even later werd hij door de politie aangehouden.

De auto zat aan de voorzijde zwaar in elkaar. Ook de andere auto - die werd bestuurd door een dame - raakte zwaar beschadigd. De dame is voor verdere controle met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. In de auto die weg was gereden zaten nog twee mannen. Beide auto’s zullen worden getakeld.