NAC neemt drie punten mee uit Kerkrade

BREDA - NAC heeft op bezoek in Kerkrade een overwinning weten te boeken. De Bredase ploeg was een groot deel van de wedstrijd de bovenliggende partij en won met 1-3.

De eerste kans voor NAC was in de zestiende minuut van Kaj de Rooij, maar deze werd door de keeper gepareerd. in minuut 26 was daar de voorsprong voor de Bredanaars. Ody Velanas mocht aanleggen voor een vrije trap en gaf voor bij de tweede paal. Hier wist Kaj de Rooij de bal binnen te werken. Zo ging NAC met een voorsprong de rust in.

Tweede helft

De tweede helft was nog maar drie minuten bezig toen Jort van der Sande de 0-2 maakte. In minuut 79 maakte Javier Vet zijn debuut voor NAC.

Het duurde vervolgens tot de blessuretijd voordat er weer een goal genoteerd kon worden. Dit keer was het echter Roda met de 1-2 en dus werd het nog oppassen in het slot van de wedstrijd. Kort hierna wist Moreno Rutten echter alweer de 1-3 te maken waardoor de Bredanaars weer opgelicht adem konden halen.