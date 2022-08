IKEA vanaf september een uur eerder dicht

BREDA - IKEA Breda gaat vanaf komende maand een uur eerder dicht. Dit geldt overigens voor alle vestigingen van het winkelconcern in Nederland.

Wie graag in de avond naar de IKEA gaat zal vanaf september op tijd moeten gaan. De winkels gaan vanaf komende maand een uur eerder dicht. Dit geldt voor alle dertien IKEA winkels in Nederland.

Het besluit is genomen omdat er in het laatste uur maar weinig aankopen worden gedaan. In Breda betekent dit dat de winkel aan de Kruisweide 1 doordeweeks om 20:00 uur gaat sluiten in plaats van 21:00 uur.

In het weekend veranderd er in Breda overigens niets. IKEA vestigingen gaan op zaterdag om 19:00 uur dicht vanaf komende maand, maar dat was in Breda al het geval. Op zondag zullen de vestigingen om 18:00 uur gaan sluiten, ook dit was in Breda al zo.

Restaurants

Dat IKEA eerder dicht gaat, betekent ook dat de restaurants eerder sluiten. Doordeweeks gaan ze dicht om 19.30 uur en in het weekend al om 18.30 uur.

Dat betekent voor Breda overigens dat er weinig veranderd. Maandag tot en met woensdag gingen de restaurants om 18:30 uur dicht en hier veranderd voor zo ver bekend niets aan. Donderdag en vrijdag gingen ze al om 19:30 uur dicht. Daarnaast zullen de tijden in het weekend ook hetzelfde blijven in Breda (zaterdag 18:30 uur en zondag 17:30 uur).