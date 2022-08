Brand aan de Odilia van Salmstraat, bewoner gewond

BREDA - Er heeft vannacht laat een brand gewoed aan de Odilia van Salmstraat. Bij de brand raakte de bewoner gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis

Er heeft vannacht rond 05:00 uur een brand gewoed in een woning aan de Odilia van Salmstraat. De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Drie voertuigen van de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden.

Aan de voor en achterzijde was de woning voorzien van rolluiken. De brandweer had een motorslijper nodig om deze te verwijderen. Bij de brand raakte de bewoner gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De straat werd aan beide zijden afgezet.