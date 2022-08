Straatspeelweekend in de Ahornstraat zorgt voor veel blije kinderen

BREDA - Het was dit weekend straatspeelweekend in de Ahornstraat. Dit betekende twee dagen vermaak voor kinderen met onder meer allerlei speeltoestellen in de straat.

Kinderen konden dit weekend terecht in de Ahornstraat voor het straatspeelweekend. Dit betekende twee dagen (gisteren en vandaag) plezier voor de kids met zeer veel speeltoestellen, water, hapjes en drankjes van 12.00 uur tot 17.00 uur.

‘’Dag 1 van het straatspeelweekend was top!!’’, zo valt te lezen op de Facebookpagina. Ook dag twee was goed bevallen. Tijdens de tweede dag was Stichting SSKB aanwezig met heerlijke Popcorn en suikerspinnen. Tussen de middag werden kinderen verwend met lekkere hapjes van Cafetaria Jean-Marie en Thomas Marijnissen van NAC kwam langs.