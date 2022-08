BUT-Filmfestival viert 17e verjaardag: vijf dagen lang alternatieve films op diverse plekken

BREDA - De zeventiende editie van het But Film Festival gaat vandaag officieel van start. Vijf dagen lang kunnen filmliefhebbers genieten van alternatieve films bij de Nieuwe Veste, Chassé Cinema en Bank15. Het thema dit jaar is ‘Eye For an Eye’.

Jaarlijks toont het festival tussen de zestig en zeventig films die verder alleen op gespecialiseerde buitenlandse festivals rouleren; het draait om trash films, b-films en underground films. Naast film is er een randprogramma van performance en kunst. Het is dit jaar de zeventiende keer dat het festival georganiseerd wordt en daar hoort natuurlijk een passend thema bij. Dit jaar staat daarom alles in het teken van ‘Eye For an Eye’.

Het programma, vol absurd vermaak en verknipte personages, is inmiddels klaar. Eén van deze film is ‘The Dear House’ van Kasper Juhl. Deze is al in preview uitgezonden tijdens het Sadique-masterfestival. Het festival wordt vanavond 21.00 uur afgetrapt met de film ‘PussyCake’, een Spaans/Engelse horrorfilm.