Arriva blijft ook komende maanden volgens vakantiedienstregeling rijden in Breda

BREDA - Arriva blijft de komende maanden in Breda, Tilburg en Den Bosch volgens vakantiedienstregeling rijden. De reden daarvoor zijn de achterblijvende reizigersaantallen en het personeelstekort bij Arriva. De vakantiedienstregeling wordt wel aangevuld met ritten op de drukste momenten en de Schoolliners naar de onderwijsinstellingen.

Ieder jaar in september beleeft het openbaar vervoer traditioneel een piek in de reizigersaantallen. Vandaar dat Arriva per 5 september haar huidige vakantiedienstregeling opschaalt. Vooruitlopend op deze naderende reizigerspiek heeft Arriva deze week haar dienstregeling voor het najaar bekendgemaakt. Daarbij is rekening gehouden met verwachte reizigersaantallen en met de beschikbaarheid van chauffeurs en materieel.

In de drie grote steden Breda, Tilburg en Den Bosch blijft Arriva voorlopig op werkdagen en zaterdagen volgens de vakantiedienstregeling rijden. Dit vanwege de achterblijvende reizigersaantallen en de personeelskrapte. De vakantiedienstregeling wordt wel aangevuld met ritten op de drukste momenten en de Schoolliners naar de onderwijsinstellingen. De streeklijnen rijden per september weer volgens de reguliere dienstregeling. Op streeklijnen waar de grootste reizigersaantallen worden verwacht zet Arriva daar bovenop extra ritten en extra lange bussen in.

“Deze dienstregeling is nog niet ideaal maar het is wel de meest optimale regeling die onder de huidige omstandigheden te maken is”, laat Arriva weten. Arriva heeft, net als andere bedrijven in het OV en in andere sectoren, te maken met personeelskrapte en een hoger verzuim dan normaal. Er worden momenteel nieuwe chauffeurs geworven en opgeleid, maar dat resulteert nog niet in een dienstregeling zoals gewenst. Daarom blijft Arriva de komende maanden fulltime en parttime chauffeurs werven en opleiden.