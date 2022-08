Geen enkele trein rijdt: Stilte op station Breda vanwege grote impact stakingen

BREDA - ‘Rijdt niet’. Dat is de tekst die in het rood veelvuldig te lezen is op de informatieborden van de NS op station Breda. Vanwege de stakingen in Midden-Nederland rijdt er vandaag geen enkele trein vanaf station Breda.

Op station Breda is het dinsdagochtend stil. Slechts een enkeling loopt door het station, en op de perrons is het helemaal leeg. Voor de informatieborden buiten staan enkele mensen op hun telefoon te kijken. Het zijn waarschijnlijk de weinige mensen die niet hebben meegekregen dat er vandaag geen enkele trein zal vertrekken van station Breda.

Vandaag vinden de estafettestakingen plaats in Midden-Nederland. Lange tijd gingen Brabantse treinreizigers er dus vanuit dat er wel treinen zouden rijden in het Zuiden van het land. Maar maandag aan het einde van de middag maakte de NS bekend dat dat niet mogelijk was. Vanwege de stakingen in Midden-Nederland rijden er helemaal geen treinen in Nederland. De enige uitzondering is de verbinding tussen Schiphol en Amsterdam.

De reden dat er geen treinen rijden, is dat veel treinverbindingen van, naar of door Midden-Nederland rijden. Vanuit Utrecht rijdt NS-personeel normaal gesproken treinen naar alle windrichtingen. Bovendien werken in Midden-Nederland veel medewerkers aan de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen voor het hele land. Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland. “Eerdere stakingsdagen hebben we ons tot het uiterste ingespannen om een betrouwbare en verantwoorde dienstregeling te bieden rondom de stakingsgebieden. Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario’s op tafel geweest, maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden”, liet de NS gisteren weten.

Staking Noord-Brabant

Morgen zullen de treinen in Noord-Brabant opnieuw niet rijden. Dan staat namelijk de estafettestaking in het Zuiden van Nederland gepland, en legt het treinpersoneel in heel Noord-Brabant, Zeeland en Limburg het werk neer. De NS-werknemers leggen hun werk neer omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen.