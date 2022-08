Opbouw King of the Court-stadion van start voor Nederlands Kampioenschap op Kasteelplein

BREDA - Voor het tweede jaar op rij komt het Nederlands kampioenschap King of the Court naar Breda. Op het Kasteelplein is de opbouw van het King of the Court-stadion inmiddels begonnen. Bij Breda Beach aan de Wolfslaardreef zijn de bijvelden te vinden.

Wie zijn de nieuwe ‘kings and queens’ van het beachvolleybal? Die vraag wordt dit weekend beantwoord tijdens het Nederlands Kampioenschap King of the Court. Het is alweer de derde editie van het Nederlands kampioenschap King of the Court, en het is de tweede keer dat het evenement op het Kasteelplein wordt georgaiseerd. In 2020 werden Jasper Bouter en Ruben Penninga als eerste Kings gekroond, Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren de allereerste Queens. Vorig jaar werden Stefan Boermans en Yorick de Groot gekroond in Breda, bij de vrouwen waren de zussen Mexime en Emi van Driel de besten.

Het Nightwatch NK King of the Court is op zowel het Kasteelplein als bij Breda Beach gratis te bezoeken voor publiek.

Over King of the Court

King of the Court is een populaire variant van beachvolleybal waarbij je een winnaarskant hebt en een uitdaagkant. Wanneer je als team de rally wint aan de winnaarskant, dan verdien je één punt en mag je blijven staan om de volgende rally te spelen tegen een nieuw team dat je uitdaagt. Verlies je een rally dan sluit je achter aan in de rij en wacht je op jouw beurt om te serveren