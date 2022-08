Weerbericht Breda: ‘Zomer gaat over in nazomer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 30 augustus en de komende dagen.



De zomer is nog niet voorbij. Sterker nog, ze gaat over in een nazomer met deze week opnieuw stijgende temperaturen. Droogte en veel zonneschijn houden aan. Dit allemaal dankzij een sterk stationair hogedrukgebied boven Scandinavië en de Noorse Zee met een uitloper naar de Britse eilanden.



Dinsdag 30 augustus 2022

Zon en dunne wolkensluiers wisselen elkaar vanmiddag af. De noordoostenwind is gemiddeld matig met 3 Beaufort en het kwik stijgt naar 24 tot 25 graden.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag 31 augustus 2022

Zonnig met wat onschuldige wolken. De wind waait matig uit het noordoosten met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Maxima tot 26 graden.



Donderdag 1 september 2022

Meestal zonnig en droog. De wind waait matig (met 3 Beaufort) uit noordoost of oost. De middagtemperaturen reiken naar 27 graden.



Vrijdag 2 september 2022

De wind gaat zwak, 2 Beaufort, uit het oosten waaien. Het is opnieuw zonnig en droog bij dagmaxima van 27 tot 28 graden.



Zo was het weer maandag 29 augustus 2022

Maximumtemperatuur: 23,6 graden

Minimumtemperatuur: 12,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld dinsdag 30 augustus 2022 om 14:00 uur