Stakingsdag in Noord-Brabant: Opnieuw rijden er woensdag geen treinen

BREDA - Woensdag 31 augustus voeren vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV weer actie. Het is de vijfde dag van de aangekondigde estafettestaking. Na de actie van vandaag in Midden-Nederland waardoor er geen treinen reden in heel Nederland, is woensdag Noord-Brabant aan de beurt. En dat betekent dat er in Breda opnieuw geen treinen rijden.