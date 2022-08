Minister van Onderwijs opent maandag nieuw schooljaar officieel bij BUas

BREDA - De nieuwe Minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, opent aanstaande maandag het hogeschooljaar 2022/2023 officieel bij Breda University of Applied Sciences.

Maandag 5 september opent Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, het landelijke hogeschooljaar 2022/2023 bij Breda University of Applied Sciences. Ook wordt dan het BUas+ jaar officieel geopend.

De minister arriveert om 10.00 uur. Daar zal er een fotomoment plaatsvinden. Ook krijgt Dijkgraaf een rondleiding samen met Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Aansluitend van 11.00 tot 12.00 uur vindt het officiële gedeelte plaats in de kapel op de campus.

Robbert Dijkgraaf

Robbert Dijkgraaf is sinds 10 januari 2022 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte IV. Dijkgraaf is natuurkundige en heeft lesgegeven op de Universiteit van Amsterdam, met als vakgebied de theoretische natuurkunde. Ook was hij van 2012 tot 2022 directeur van het Institute of Advanced Study in Princeton.