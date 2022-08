Grote politie-inzet voor burenruzie in Breda-Noord: ‘Bleek uiteindelijk allemaal mee te vallen’

BREDA - Een grootschalige politie-inzet in Breda-Noord zorgde dinsdagavond voor veel reacties. Meerdere politiewagens en een politiehelikopter werden ingezet om een burenruzie te sussen. Achteraf bleek het voorval nogal mee te vallen. Ook is onduidelijk waarom de politiehelikopter werd ingezet.

Dinsdagvond heeft een politiehelikopter voor langere tijd boven Breda-Noord gecirkeld. Ook waren er meerdere politie-eenheden aanwezig in de wijk. “Het zou om een ruzie tussen bekenden zijn gegaan”, vertelt een woordvoerder van de politie. “In eerste instantie was er sprake van een vuurwapen, daarom hebben we groot uitgerukt.” Agenten zouden bij de actie ook zware vesten aan hebben gedaan.

Volgens een woordvoerder van de politie bleek de situatie achteraf mee te vallen. “Er bleek uiteindelijk geen sprake van een vuurwapen te zijn en de situatie viel wel mee. Er zijn afspraken gemaakt met alle betrokkenen.” Waarom er voor langere tijd een politiehelikopter boven Breda-Noord heeft gecirkeld, kan de woordvoerder niet vertellen. “In de melding van het voorval lees ik niets over een helikopter”, aldus de woordvoerder. “Het kan zijn dat de helikopter toevallig in de buurt was en deze heeft gereageerd op de melding. Alles is in ieder geval met een sisser afgelopen.”