120 kinderen in de weer met hamers en spijkers: Timmerfestival bij STEK van start

BREDA - 120 kinderen verzamelden zich vanochtend bij STEK voor het jaarlijkse Timmerfestival. Gewapend met hamers en spijkers gingen zij aan de slag om verschillende bouwwerken te maken. Het thema van dit jaar is ‘Water’.

Jaarlijks wordt bij STEK het Timmerfestival georganiseerd. Dit terugkerende evenement is bedoelt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en heeft ieder jaar een ander thema. Het thema van dit jaar is ‘water’. “De kinderen verzinnen iets wat daarmee te maken heeft”, aldus de organisatie. “Soms is het droog, soms te nat; hoe zit het eigenlijk met ‘water’ in ons land? De kinderen zijn uitgedaagd daar iets over op te zoeken en daar wat over te leren.”

Hamers en spijkers

Vanaf 10.00 uur opende STEK de deuren. “Iedereen vloog toen meteen al richting het hout”, aldus de organisatie. “Het Timmerfestival is gratis en alleen voor kinderen uit de Belcrum. De kinderen moeten samenwerken in groepjes en de ouders helpen een handje mee. Er wordt kei hard gewerkt.”

Het Timmerfestival duurt in totaal drie dagen.