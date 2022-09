Om 06.00 uur ‘s ochtends het water in: Zwemmers sluiten zwemseizoen Wolfslaar af

BREDA - Het zwemseizoen bij Optisport Wolfslaar is vanochtend afgesloten. Fanatiekelingen gingen om 06.00 uur nog één keer het water in om al dauwzwemmend het seizoen af te sluiten.

Om 06.00 uur ‘s ochtends al het water in om baantjes te trekken. Veel Bredanaars zullen er niet aan moeten denken. Maar de enthousiastelingen die vanochtend vroeg bij buitenbad Wolfslaar waren, genoten er met volle teugen van. Met het ‘dauwzwemmen’ werd officieel afscheid genomen van het zwemseizoen. Voor de deelnemers die in alle vroegte nog één keer kwamen buitenzwemmen was er koffie, thee en ontbijtkoek geregeld.

Hondenzwemmen

Het buitenbad gaat volgende week nog één keer open. Dan zullen er geen mensen het water in springen, maar honden. Het hondenzwemmen is de allerlaatste activiteit van zwembad Wolflsaar dit seizoen. Het hondenzwemmen is woensdag 7 september van 16.00 uur tot 20.00 uur.