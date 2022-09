Breda stelt adviesroutes in rondom drie basisscholen om veiligheid te verhogen

BREDA - Vanaf maandag 5 september wordt het weer drukker op de weg. De schoolvakanties zitten erop en dat betekent dat kinderen weer naar school gaan. Om dat veilig te laten verlopen wordt extra aandacht gevraagd voor de verkeerssituaties rond scholen en drukke (fiets)routes. Naast een postercampagne door de hele gemeente neemt Breda bij verschillende scholen maatregelen om de verkeersstroom beter te reguleren.

Vanaf 5 september stelt de gemeente bij drie scholen een adviesroute in voor het autoverkeer. Het gaat om Montessori Plus in Prinsenbeek, HelderCamara in Teteringen en Jacinta in Blauwe Kei. Via borden krijgen automobilisten een advies over de beste route die ze rond de scholen kunnen volgen.

“Eerdere adviesroutes bij scholen zijn erg goed bevallen bij ouders, straatbewoners en de scholen zelf”, legt wethouder Carla Kranenborg – van Eerd uit. “Hartstikke logisch dat ook HelderCamara, Montesorri Plus en Jacinta het initiatief namen om een adviesroute aan te vragen. Hiermee zorgen we voor een hogere verkeersveiligheid rond basisscholen.”



Ruimte aan langzaam verkeer

Naast campagnes en acties zoals ‘Beschermd Achterop’, waarmee fietsers worden voorzien van spaakbeschermers, zal de gemeente in overleg met scholen blijven kijken naar de verbetering van situaties rond scholen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van meer ruimte aan langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers.