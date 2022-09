André en Soufiane van ‘DoesSouf’ winnaars Bredase Vredesprijs

BREDA - Op 21 september reikte burgemeester Paul Depla in het Maczek Memorial de Bredase Vredesprijs 2022 uit. André Boersma en Soufiane Elazizi namen de prijs in ontvangst vanwege hun inzet voor de stichting DoesSouf.

Uit de vele aanmeldingen waren door juryleden Eric Linssen (voorzitter), Irène Verkuylen en Kiki Rops drie nominaties geselecteerd. Ad Pirard is al jarenlang super actief als vrijwilliger bij Surplus, Francien van den Oort staat met de stichting ‘Help Ons Helpen’ arme Bredase gezinnen bij met spullen en het duo Soufiane Elazizi en zijn ‘baas’ André Boersma zetten samen de stichting ‘DoesSouf’ op, die voor klein geluk zorgt. Nadat bij Soufiane een levensbedreigende erfelijke ziekte was geconstateerd, besloot de manager van de supermarkt waar hij werkte hem te steunen. Soufiane wilde geld inzamelen voor onderzoek naar die ziekte. Daarnaast wilde hij graag voor klein geluk zorgen. Daarvoor richtten ze samen de stichting ‘DoesSouf’ op.

Eric Linssen: “De criteria zijn onbaatzuchtig zijn, verbindend en solidair, en het liefst bescheiden en buiten de schijnwerpers staan. Alle genomineerden kunnen er echt trots op zijn dat ze genomineerd zijn.”

Vernieuwd programma

Naast de nieuwe vaste samenwerking met het Maczek Memorial Breda (MMB) en Helden van Breda, heeft de Bredase Vredesprijs ook de uitreiking vernieuwd. Het programma van half acht tot half tien werd door de bekende Bredase presentator Ad Romijn aan elkaar gepraat. Bij het inlopen werden de gasten verwelkomd met muziek door Michiel Corstanje.

Voor de pauze interviewde Romijn Emmy Janssens, aalmoezenier op de KMA, die net als andere jaren iets over vrede vertelde. Ook Eric Linssen en Boy van Eil, lid van het dagelijks bestuur van het MM, werden bevraagd. “We werken samen met allerlei organisaties en we staan ook open voor groepsbezoeken of personeelsuitjes”, lichte Van Eil toe.

Na een muziekfragment door pianiste Elena Yefanova en zangeres Verona Betancourt stond er voor de genodigden een drankje klaar op statafels en gingen vrijwilligers van het Maczek Memorial rond met een hapje. Zo kregen de aanwezigen de gelegenheid met elkaar te praten.

Na deze pauze werden de genomineerden voorgesteld aan het publiek. Nog voor Paul Depla de winnaar onthulde, kregen de genomineerden een feestelijke bos bloemen. “Soms denken we: wat kunnen wij doen om te zorgen dat er vrede komt”, begon Depla. “Hier zie je dat vrede dicht bij huis is, met concrete initiatieven. Het maakt de Bredase samenleving mooier.” Daarna sprak hij tegen iedere genomineerde hoe hij hen kende of van hen had gehoord.

Boersma en Elazizi ontvingen een bokaal, de andere genomineerden kregen een oorkonde. Veel oud-winnaars en -genomineerden, en ook veel Helden van Breda hieven daarna het glas op de mensen die gisteren zijn toegevoegd op de lange lijst van Bredase Vredesprijswinnaars.