Breda Barst pakt uit voor 25e editie: Dit is het programma

BREDA - Dit weekend is het zo ver. Dan viert Breda Barst eindelijk op grootse wijze het 25-jarig bestaan. Dat doet het populaire muziekfestival met artiesten zoals S10, Selah Sue, Jett Rebel en Bazart. Bredanaars kunnen de verjaardag van Breda Barst meevieren op de nieuwe Barst B’day Bash op vrijdagavond, of tijdens de gratis toegankelijke zaterdag en zondag.

Breda Barst heeft er twee jaar op moeten wachten, maar volgend weekend vindt dan eindelijk de jubileumeditie ter ere van het 25-jarig bestaan plaats. Voorzitter Jurgen Blommaert vertelt met gepaste trots over het jubileum. “Breda Barst heeft een zeer laagdrempelig karakter en heeft dat in al die jaren vast weten te houden. Ook de locatie midden in het park draagt daar natuurlijk aan bij. Daarnaast hebben we een zeer gevarieerd programma; van harde gitaren in de Spaanse Kraag, tot populaire muziek op het hoofdpodium en er is van alles te doen voor kinderen en jongeren. Dat maakt dat we een hele brede doelgroep aanspreken. Ik heb er ontzettend veel zin om weer met onze prachtige club vrijwilligers het festival neer te zetten en onze bezoekers te ontvangen en zien genieten!”

Vrijdagavond

Speciaal voor de jubileumeditie zal Breda Barst dit jaar niet twee, maar drie dagen duren. Al op vrijdagavond gaat Breda Barst van start in het Valkenberg met de Barst B’day Bash. Op deze eenmalig en betaalde vrijdag presenteert Breda Barst een intieme avond vol grote namen en met een beperkt aantal kaarten. “De extra vrijdagavond is voor ons wel spannend. We willen laagdrempelig en toegankelijk blijven, maar ook een keer goed uitpakken, met acts die normaal op Pinkpop of Werchter staan. Met het programma wat wij nu hebben zien wij dat helemaal zitten”, vertelt Blommaert. Op de line-up van Barst B’day Bash staan onder andere Bazart, Jett Rebel en Selah Sue.

Zaterdag

De zaterdag en zondag van Breda Barst zijn zoals altijd gratis te bezoeken. Twee dagen lang geniet je van live-muziek bij de Amstel Stage, De Spaanse Kraag, de Suikerbeat Stage en de Future Stage. Breda Barst heeft voor de vier verschillende podia wederom een een mooie mix van regionaal en lokaal talent en gevestigde artiesten vastgelegd.

Zo staat S10, bekend van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival, zaterdag van 22.00 uur tot 23.00 uur op de Amstel Stage. S10 brak door met de nummers Adem je in en Schaduw, en scoorde een grote hit met De diepte. Voor haar debuutalbum Snowsniper ontving ze een Edison Alternative.

Zondag

Op zondag start het programma van Breda Barst om 13.30 uur uiteraard met Quiz’M in de Spaanse Kraag. Erik en Peter van Quiz’M laten al jaren de zondagkater verdwijnen op Breda Barst. In teams kan er gestreden worden om de eer van de beste muziekkenner van Breda en omstreken.

Op de mainstage staat zondagmiddag onder andere The Vices. De band brak door met de 3FM Megahit Strange again. De Groningse band staat voor een contrasterende mix van britpop en surfrock. Ook keert Sven Hammond terug naar het Valkenberg. Na een succesvol optreden in 2015 staat de vierkoppige band dit jaar eindelijk weer op de mainstage van Breda Barst. De stijl van Sven Hammond blijft vertrouwd klinken, maar verveelt nooit. Zelfs met 9 uitgebrachte (live)albums op hun naam blijft de band vernieuwen en ontwikkelen.

Ben je benieuwd naar het volledige programma van Breda Barst 2022? Ga dan naar www.bredabarst.nl en download het blokkenschema. Daarin vind je overzichtelijk welke bands er wanneer op welk podium spelen tijdens Breda Barst.

Vrijwilligers

Iedereen kan, zonder een kaartje te kopen, genieten van Breda Barst. Dat lukt alleen omdat de hele organisatie uit vrijwilligers bestaat. Van barman tot voorzitter. Wil jij ook vrijwilliger worden? Ga dan voor meer informatie naar www.bredabarst.nl. Wil je geen vrijwilliger worden, maar het gratis muziekfestival wel steunen? Doneer dan eenmalig, of word sponsor van Breda Barst.