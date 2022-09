Chef kok Ben Sykes aan het werk in de nieuwe keuken van de brasserie (Foto: Jan Peeters)

Nieuwe brasserie opent ‘eindelijk’ bij Blauwe Kei: ‘Moet gaan aanvoelen als huiskamer van de wijk’

BREDA - Het heeft even geduurd, maar vanaf morgen open dan eindelijk de deuren van de nieuwe brasserie van de Blauwe Kei de deuren. De brasserie is gevestigd in de zorgcampus tegenover het vernieuwde Erasmusplein.

Na een lange aanlooptijd is het eindelijk zo ver, de brasserie, zoals hij nu nog heet, opent de deuren morgen officieel. Uitbater Ben Sykes verzorgt hier al ruim een jaar de inwendige mens van de medewerkers van de zorgcampus. Hij kan niet wachten om vanaf 14 september ook alle buurtbewoners te laten proeven van zijn kookkunsten. “Samen met onze createurs willen we een uiterst laagdrempelige brasserie vormen, welke zal aanvoelen als de huiskamer van de Blauwe Kei”.

Met ‘createurs’ bedoelt Ben medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt die bij de brasserie de kans krijgen om onder begeleiding (werk)ervaring op te doen. “Daarmee snijdt het mes aan twee kanten, onze brasserie is gevestigd in de zorgcampus, een gebouw voor en door de zorg, met onze createurs bieden we hetzelfde, zij ontvangen van ons de benodigde zorg maar andersom verzorgen zij weer met een glimlach onze gasten. Aan de slag voor een glimlach”.

De brasserie wordt morgen feestelijk geopend met kinderactiviteiten, live muziek en voor alle bezoekers een gratis hapje en drankje. Wethouder Arjen van Drunen zal om 15.30 uur tijdens een officieel moment de nieuwe naam van de brasserie onthullen.