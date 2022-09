Van KidsClinic tot gravel-event: Voor de 11e keer Bavel Fietst Om

BAVEL - Op zondag 25 september 2022 is het de elfde editie van Bavel Fietst Om. Op het programma staan de MTB Veldtoertocht, de KidsClinic, een gravel-event, de GravHel van Bavel. en voor Elk wat Wiels voor de overige fietsers. Sinds 1 september kan je online inschrijven op de site bavelfietst.nl.

Voor de MTB Veldtoertocht staan weer 3 routes – van 30, 45 en 60km - gepland. Natuurlijk met de bekende hoogtepunten van de afgelopen jaren, zoals de unieke beklimming van de Bavelse Berg en spectaculaire passages door kassen, bedrijven en over boerenerven. Maar ook nieuwe onontdekte tracks in de achtertuin van Bavel, natuurlijk binnen de mogelijkheden van de beheerders van de landgoederen en bossen.

Avontuurlijke GravHel van Bavel

Naast de jaarlijkse MTB Veldtoertocht organiseert Bavel Fietst Om ook dit jaar weer een gravelcrossover waarin veldrijders en gravellaars elkaar tegenkomen op uitdagende stroken. Van zand, grind en gravel tot kinderkopjes, klinkers en kasseien. Afstanden voor de GravHel van Bavel zijn 50, 70, 90 en voor de die-hards zelfs 120km. Ongeveer 30 tot 40 procent van de route is onverhard, dus dikkere banden zijn geen overbodige luxe tijdens de GravHel van Bavel

De Kinderen mogen natuurlijk niet ontbreken, zij krijgen een leuke, mooie en sportieve clinic, om ze bekend te maken met de beginselen van het mountainbiken en er is een pumptrack. De kinderen verzamelen bij Korenmolen de Hoop en gaan daarna richting de geluidswal in Bavel.

Voor elk wat Wiels

“Onder de noemer “Voor elk wat Wiels” hebben we als laatste, niet geheel onbelangrijke tocht, natuurlijk ook gedacht aan iedereen die wil (e-)fietsen. Voor deze fietsers is een mooie route van 30 en 60km uitgezet in de omgeving van Bavel”, laat de organisatie weten.

De opzet met online voorinschrijving is hetzelfde als afgelopen jaar. Om een succesvol, gezellig en vooral veilig evenement te organiseren kunnen maximaal 1.200 fietsers deelnemen. Inschrijven kan alleen online en geldt voor alle onderdelen (ook Kidsclinic).