Bewoners Brabantpark doen geen oog dicht door spreeuwen: ‘Het is prachtig, maar niet gezond’

BREDA - Wie rond de schemering langs de Buffelstraat in Breda rijdt, kijkt zijn ogen uit. Zwermen met duizenden spreeuwen zorgen voor een prachtig gezicht. Maar voor de bewoners van de straat zorgen de dieren voor flinke kopzorgen. “Het geluid is echt geen doen, net als de stankoverlast door alle poep. En sommige bewoners krijgen last van hun longen door de fijnstof”, vertelt Lieke Huijbregts namens de bewoners.

Grote zwermen spreeuwen hebben zich genesteld in de hoge bomen aan de Buffelstraat in Brabantpark. Wanneer de schemering inzet, zoeken de dieren hun slaapplaats op. Voordat ze in de bomen gaan zitten, vliegen ze in zwermen boven de wijk. En dat is een indrukwekkend gezicht, vindt ook bewoner Lieke Huijbregts. “Het is echt een prachtig natuurverschijnsel. De zwermen zien er heel erg mooi uit. Maar wat veel mensen niet doorhebben, is de overlast die de dieren veroorzaken voor ons als bewoners van de straat.”

Overlast

De spreeuwen zorgen op verschillende manieren voor forse overlast, legt Huijbregts uit. Allereerst door alle poep. De stoepen en straten rondom de bomen zien wit van de vogelpoep. En dat gaat ook gepaard met forse stankoverlast. En dat dat vies is, is niet eens het grootste probleem. “Waar het ons om gaat, is onze gezondheid. Die is in het geding”, stelt Huijbregts. Anne-Marie Roose, een andere omwonende uit de werkgroep, vult haar aan. “Ik maak mij zorgen over mogelijke ziekmakers die de vogels, onder andere via de poep, kunnen verspreiden. Denk aan bacteriën, virussen, schimmels, parasieten. Wat weten we over spreeuwen? Ze vliegen de halve wereld over. In het licht van de recente pandemie maak ik me daar zorgen over.” Daarnaast zorgen de vogels en de bijbehorende poep voor veel fijnstof. “De fijnstof leidt ertoe dat omwonenden klachten hebben aan hun luchtwegen”, aldus Huijbregts.



De straten en stoepen zijn bedekt met een dikke laag poep - Werkgroep Buffelstraat

Ook zorgen de spreeuwen nog op een andere manier voor een ongezonde situatie voor de omwonenden, namelijk door geluidsoverlast. “Ik lig echt wakker van het lawaai van de vogels. Er zijn gewoon regels over hoeveel decibel geluidsoverlast toegestaan is in een wijk. Ik ben er echt van overtuigd dat als er metingen worden verricht, duidelijk zal worden dat die normen overschreden worden.”

Beschermd

Het probleem aanpakken, is zo gemakkelijk nog niet. Spreeuwen zijn namelijk beschermde dieren. En daardoor zijn de bomen ook beschermd. Toch wil het bewonerscomité dat de gemeente actie onderneemt. “De gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners. En die is in het geding”, stelt Huijbregts. De bewoners zijn al langere tijd in gesprek met de gemeente, nadat er in 2020 door een bewonersgroep een enquête werd gedaan in de wijk. Met de resultaten uit die vragenlijst ging de groep in gesprek met de gemeente, en vanuit die gesprekken is besloten een onderzoeksbureau in de hand te nemen. Dat bureau heeft inmiddels al tellingen verricht, om een beter beeld te krijgen van welke beschermde dieren er precies in de bomen wonen. Maar de door de bewoners zo sterk gewenste metingen, zijn nog niet verricht. En dat zorgt voor frustratie bij de bewoners. “Zonder metingen, heb je geen feiten. En de spreeuwen zijn er nu, dus er moet nú gemeten worden. We hopen echt van harte dat die metingen zo snel mogelijk plaatsvinden. Het is de enige manier om tot een oplossing te komen.”

Wat die oplossing precies moet zijn, dat laten de bewoners over aan de gemeente. “Als de normen overschreden worden, moet de gemeente stappen ondernemen richting de provincie. De provincie neemt besluiten over bijvoorbeeld het kappen en kortwieken van beschermde bomen. Maar zonder cijfers en feiten kan de gemeente niets ondernemen richting de provincie.” De bewoners eisen dus dat er metingen plaatsvinden en dat hun probleem serieus genomen wordt. “Spreeuwen zijn er ongeveer drie maanden in het jaar. Dus je kan zeggen: Waar maak je je druk om? Maar deze overlast is echt niet gezond. Daar móet iets aan gedaan worden.”