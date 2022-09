Breda doet mee aan World Cleanup Day: ‘Vele handen maken licht werk’

BREDA - In het kader van World Cleanup Day slaan Breda Maakt Mij Blij, Bootje Varen Breda, Breda Drijft en Baai op zaterdag 17 september de handen ineen om de singels en oevers van Breda op te ruimen. Ze roepen andere Bredanaars om ook in actie te komen.

Tijdens World Cleanup Day bundelen 191 landen de krachten om het wereldwijde afvalprobleem aan te pakken en samen een duurzame wereld op te bouwen. Volgens Bram Bul van Bootje Varen Breda is er ook in Breda veel ruimte voor verbetering. “Wij varen iedere dag over de singels en ik verbaas me telkens weer over de hoeveelheid rommel die je in en rondom het water ziet.”

Samen met Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij en Ward van Zanten van Baai komt hij daarom in actie. Bul: “De singels opruimen is één, maar we willen vooral aandacht vragen voor het probleem.” Van Zanten vult aan: “Een dag als deze zou niet nodig moeten zijn, maar als we samen de handen uit de mouwen steken, komen we een heel eind.” Om een verschil te kunnen maken willen de ondernemers zoveel mogelijk mensen op de been brengen. Van Zanten: “Vele handen maken licht werk, dus we zetten groots in. Gemeente Breda heeft zelfs al toegezegd dat ze materialen als prikkers en vuilniszakken verzorgen, dus daar zal het niet aan liggen!”

Meedoen?

Op zaterdag 17 september verzamelen vrijwilligers zich om 10.15 uur bij Baai aan de Markkade. Na een kopje koffie van het huis gaan ze het water op om vuil te verzamelen. Na de boottocht wordt er ook langs de oevers opgeruimd. Het programma eindigt om ca. 12.15 uur. Wil jij meedoen aan deze opruimactie? Meld je dan aan via www.bredamaaktmijblij.nl. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen.