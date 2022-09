Team Barry Badpak doet mee aan de Swim: ‘Het zorgt voor verbondenheid en diepgang’

BREDA 0 Wie bij Barry Badpak denkt aan een besnorde man in streepjesbadpak met pijpjes komt bedrogen uit. Barry Badpak is een hip zwemmersteam wat inmiddels maar liefst bestaat uit negen fitte fighters die dit weekend meedoen aan Swim to Fight Cancer. De 17-jarige Joep, zijn moeder Maud, zusje Sam, nicht Sophie en neef Bart. Verder bestaat het team uit de tweelingzusjes Magali en Philine, goede vriendinnen van Joep en hun ouders Robert Jan en Guusje.

De aanstichter van deze sportieve club is Joep. Joep en zijn familie zetten zich al jaren op een sportieve manier in om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Zo reden zij o.a. al eerder op rolschaatsen en zwommen ze de alternatieve Elfstedentocht met Maarten van der Weijden. Dit alles voor het algemene goede doel.

In 2019 veranderde echter de motivatie van de familie. In dat jaar kreeg Maarten, de vader van Joep, de diagnose kanker. Een wreed vonnis dat met een kleine twee jaar een einde maakte aan zijn leven. Nu is het gezin meer dan gemotiveerd om geld op te halen voor het KWF. Er moet meer geld beschikbaar komen om waar mogelijk andere mensen een dergelijk lot te besparen. Joep en zijn familie gingen in 2021 voor de Swim in Breda.

Als Magali aan haar vader Robert Jan vertelt over de zwemmissie van Joep is Robert Jan direct onder de indruk. Robert Jan heeft in 2020 ten gevolge van die afschuwelijke ziekte afscheid moeten nemen van een zeer dierbare oom, een vaderfiguur voor hem. Verdriet laat zich niet vergelijken, maar Robert Jan voelt hierdoor extra compassie met Joep. Ze maken kennis met elkaar en de zwemploeg Barrie Badpak is geboren.

Nu komt de gehele club uit Leiden en Voorschoten, waarom dan zwemmen in Breda? Robert Jan: “Simpel, in 2021 ging het bij ons in de regio niet door en in Breda wel. Daarbij woont een dierbare tante van Joep in Breda. Dus eerder de vraag, waarom niet in Breda?”

Robert Jan benadrukt het bijzondere van de Swim als volgt. Eenieder heeft het besef van de (intense) reden van deelname. Voor aanvang de minuut stilte, de spanning en vervolgens de ontlading. Tranen, maar ook vreugde gepaard met muziek en een drankje. Het zorgt voor verbondenheid en diepgang. Nog maar kort na het overlijden van de vader van Joep doken Joep, Magali en Robert Jan (zie foto) en een aantal familielieden in september 2021 het water van De Kuil in Prinsenbeek in en haalden daarmee een flink bedrag op. Geen pleister op de wond, geen troost, maar wel een overwinning, trots en kracht.

Inmiddels een jaar verder is de motivatie niet weggeëbd. Integendeel. De tante van Joep, moeder van fighters Sophie en Bart, strijdt het afgelopen jaar hard tegen borstkanker. Een extra reden om te zwemmen voor hun dierbaren. Hiermee is de groei van Barry Badpak naar negen personen een feit en springen zij zondag 11 september gezamenlijk De Kuil in. Vastberaden om dit keer voor een opbrengst van minimaal 6.000 euro te gaan.

Help jij ze bij die ambitie? Doneer nu via https://www.fightcancer.nl/fundraisers/BarryBadpak