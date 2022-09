Fietsen in de strijd tegen Alzheimer

BREDA - Cook & Boon coffeeroasters organiseert op 25 september een fietsevenement om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Er worden vanuit de koffiebranderij diverse routes door het Brabantse land gereden. De opbrengst gaat naar stichting Alzheimer Nederland.

Steeds meer mensen komen in aanraking met Alzheimer. “Afgelopen voorjaar is mijn schoonvader aan Alzheimer overleden. Het is schrijnend om te zien hoe iemand zichzelf in deze ziekte kan verliezen”, vertelt medeorganisator Sanne Brons. Ook de eigenaren van Cook & Boon, Paul en Frank Merkus, hebben hun moeder aan de ziekte verloren. “Zodra je er met mensen over spreekt, blijkt dat het zovelen treft. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland en daarmee een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Dat maakt ons vastberaden om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Hopelijk staan we met minstens 150 personen aan de start.” Naast het inschrijfgeld verkoopt Cook & Boon speciale Stay Sharp coffee en worden er diverse activiteiten op de dag georganiseerd om zoveel geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Er zijn ook diverse sponsoren die helpen. Zo dragen Scuderia La Marzocco, Alpro, Unibake Landmannen, Nouwens Transport, Fons Bikes, Bakker Fruit en bierbrouwerij De Molen een steentje bij.

Wereld Alzheimer Dag

Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van wereldwijde aandacht voor de ziekte dementie. Deze dag wordt ieder jaar gevierd op 21 september en is een initiatief van de koepelorganisatie van landelijke Alzheimer organisaties, Alzheimer Disease International (ADI). Met het fietsevenement hoopt de organisatie die week op mooie wijze af te sluiten. Volgens hen is meer onderzoek naar dementie hard nodig. In Nederland hebben 300.000 mensen de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 opgelopen zal zijn tot meer dan een half miljoen. Met de opbrengst van de Cook & Boon Giro hoopt de organisatie een klein steentje bij te dragen aan een toekomst zonder dementie.