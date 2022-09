Opnieuw code geel vanwege hevige buien in Noord-Brabant

BREDA - Opnieuw heeft het KNMI code geel afgekondigd voor Noord-Brabant. Tot en met zaterdagochtend kunnen hevige buien voor overlast zorgen.

“Vanaf vanmiddag trekken er met name in het zuidwesten veel buien vanaf de Noordzee het land binnen. Op veel plaatsen valt tot en met zaterdagochtend 20-40 mm, op sommige plaatsen mogelijk meer dan 50 mm regen, plaatselijk kan dit aanleiding geven tot wateroverlast”, aldus het KNMI. Code geel geldt daarom vanaf 14.00 uur tot zaterdag 10.00 uur.



In de loop van zaterdag trekken de buien naar het zuidoosten weg.

Code geel

Het was deze week al vaker code geel in Noord-Brabant. Het noodweer zorgde al op verschillende plekken voor problemen. Zo moest HBO Intro Festival het festival vervroegd stoppen vanwege onweer.