Mooie editie van Swim to Fight Cancer Breda, mooi bedrag opgehaald

BREDA - Het was vandaag zo ver. De dag waarop Breda wederom een vuist tegen kanker tijdens Swim to Fight Cancer. Ondanks het feit dat het niet plaats kon vinden in de haven en singels van Breda werd het een succes. Ook werd een mooi bedrag opgehaald.

Door het regelmatig aantreffen van bacteriologische verontreiniging en te veel blauwalg heeft het bestuur besloten het event te verplaatsen naar Zwembad De Kuil in Prinsenbeek. De wens om het net als tijdens de eerste editie in de haven en singels te doenspatte hierdoor uiteen. Toch kan iedereen weer terugkijken op een geslaagde editie.

Er werd een bedrag van maar liefst 300.723 euro opgehaald.

Meestrijden

Dit event biedt aan alle inwoners van Breda en omstreken iedere editie de mogelijkheid om mee te strijden tegen kanker. Een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Swim to Fight Cancer

Swim to Fight Cancer is een initiatief van Stichting Fight cancer, dat in 2014 ontstaan is door een aantal enthousiaste en gedreven mensen met een leuk idee: een unieke zwemtocht in natuurlijk buitenwater, waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar kanker.

De openingsceremonie van deze editie was om 14:00 uur. In totaal deden er 501 mensen mee en waren er ruim 12.000 donateurs.