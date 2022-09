Falen staat centraal tijdens de ‘Fuckup Nights’ bij BANK15 in Breda

BREDA - BANK15 haalt de wereldwijde beweging ‘Fuckup Nights’ naar Breda. De eerste avond staat gepland op dinsdag 13 september. ‘Fuckup Nights’ is een serie avonden waarin verhalen over professioneel falen worden gedeeld. “Succes verhalen horen we genoeg, maar zonder falen geen succes.”

Succesverhalen worden van de daken geschreeuwd, maar over fouten hoor je minder. Succes komt niet zomaar aanwaaien. Dat gaat met vallen en opstaan. Bij BANK15 vinden ze het belangrijk om ook de andere kant te belichten. “Het past binnen onze missie om het echte te laten ervaren” aldus Fenne Verhoeven van BANK15. “Dat is dan ook de reden voor ons om Fuckedup Nights naar Breda te halen.”



Het belooft een avond te worden met bijzondere verhalen, maar waar ook gelachen wordt. “Met een biertje veilig vanuit een stoel luisteren naar eerlijke verhalen over carrièreblunders en zakelijke missers”, aldus Fenne. “Als bezoeker word je geconfronteerd met wat er allemaal bij hoort als je een fout begaat, maar ook hoe je na je falen weer opstaat, leert en doorgaat.”

Sprekers

Tijdens de Fuckup Nights zijn er steeds vier sprekers. Dat zijn professionals of ondernemers uit de stad. De allereerste editie in Breda wordt afgetrapt met: Marike de Nobel (Wethouder in Breda o.a. cultuur en participatie), Tijn Kapteijns (Ploegendienst), Roel Buckens (Brouwerij Frontaal) en Monique van Beek (Podium Bloos). Tickets zijn via de website van bank15.nl te verkrijgen.

BANK15 Café

De Fuckup Nights worden georganiseerd door BANK15. Dit is een plek met horeca, exposities, muziek en events. Evenementen die BANK15 organiseert zoals komedie avonden, live muziek en kunstexposities zijn voor iedereen. Op deze locatie kan je ook proeven van wisselende nieuwe foodconcepten, een biertje drinken of een hapje eten van de BANK15 menukaart. Een plek waar altijd iets te beleven is! Je vindt BANK15 aan de St Janstraat 11.