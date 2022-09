Bier en Ballen helpt kinderen in armoede in Breda

BREDA - De transfermarkt is formeel gesloten, maar die in het Bredaase amateurvoetbal staat wagenwijd open. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda namelijk extra geld inzetten. Dit dankzij een donatie van ‘Bier&Ballen’.

Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda (JFSC Breda) extra geld inzetten. Dankzij een donatie van ‘Bier&Ballen’, 6343 euro om precies te zijn, kan komend seizoen de contributie, tenues en voetbalschoenen van 20 kinderen in Breda worden betaald.

Het Bier&Ballen Festival bij de Watertoren was in het weekend van 18 en 19 juni een groot succes. Niet alleen maakten vele voetbalhelden van nu en van vroeger hun opwachting, het festival werd enorm goed bezocht. De winst die het voetbalfestival maakt, komt geheel ten goede aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda.

Initiatiefnemers

Sjoerd Mossou en Chris van Nijnatten, de initiatiefnemers en presentatoren van Bier en Ballen wilden graag wat terugdoen voor de sport en de jeugd in Breda. ‘’Toen dit goede doel op ons pad kwam hoefden we niet lang na te denken’’, geven ze aan. ‘’Hoe mooi is het dat wij en iedereen die bij Bier en Ballen betrokken is, organisator, bezoeker, sponsor & donateur bijdragen aan de talentontwikkeling van nieuwe voetballertjes in de dop. Talenten die anders wellicht niet boven komen drijven door gebrek aan geld thuis.’’

Jeroen Meeuwissen voorzitter van het JFSC Breda is vanzelfsprekend ook erg blij met deze bijdrage. ‘’Wat een donatie, we hoopten al dat het een mooi bedrag zou worden, maar dit overtreft onze verwachtingen. Bovendien kregen we ter plaatse ook spontane donaties van bezoekers. Voor ons een heel geslaagd evenement.’’

Nieuwe activiteiten

De ‘directie’ van Bier&Ballen heeft voor het volgend jaar in juni alweer een nieuwe buiteneditie van de show op het programma gezet. Door het jaar heen worden de binnenedities in café De Bommel gehouden. Van het buitenfestival in 2023 staat het nu al vast dat JFSC Breda weer ondersteund gaat worden.