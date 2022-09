De Barones bestaat dit weekend precies 25 jaar

BREDA - Op 11 september 1997 opende de Barones voor het eerst haar deuren. En dat betekent dat het populaire winkelcentrum dit weekend precies 25 jaar bestaat.

De komst van de Barones in 1997 zorgde ervoor dat in de binnenstad van Breda een nieuwe verbinding tot stand gebracht werd tussen twee belangrijke winkelstraten, een bestaande parkeergarage en een secundaire toegangsweg. Het ontwerp van de Barones liet zich kenmerken door twee loopcircuits: één op de begane grond, en de hoofdroute op de verdieping. Binnenvallend licht in het volledig overdekte winkelcentrum werd gefilterd door een plafond van lichtkappen. Met haar komst gaf de Barones destijds een belangrijke impuls aan de versterking van de regionale functie van het totale winkelaanbod Breda. Dat werd ook beloond met een mooie prijs: in 1998 werd de Barones door de NRW uitgeroepen tot beste winkelcentrum in Nederland.

In 2014 werd besloten om het grotendeels tweelaagse winkelcentrum te transformeren naar een passage met winkels die overwegend uit twee lagen bestaan. De kenmerkende terracotta entree met knoopdetail aan de Lange Brugstraat maakte plaats voor een terugliggende glazen entree aan een uitnodigend plein, in lijn met het straatbeeld waar overwegend rustige lichte kleuren domineren. Binnen verdwenen de omloop en bruggen op de verdieping en de (rol)trappen in de gang. Het interieur werd daarmee lichter en ruimtelijker, en gaf gelegenheid tot het vergroten van winkelruimtes.

In 2017, precies 20 jaar na de opening van de Barones, werd de transformatie afgerond en de Barones feestelijk heropend.

De Barones laat het jubileum dit weekend niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo is er een DJ aanwezig, en is er een winactie waarbij ieder uur een klant 250 euro van zijn aankoopbedrag terug kan winnen.