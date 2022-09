Gemeente Breda komt met het Meet & Match Centrum om mensen in de bijstand aan een baan te helpen

BREDA - Marike de Nobel, wethouder Inkomen en Cultuur, opende gisteren het Meet & Match Centrum. Meer mensen aan het werk krijgen was een van de pijlers uit het nieuwe bestuursakkoord. Dit probeert gemeente Breda nu voor elkaar te krijgen met de komst van het Meet & Match Centrum aan de Voorerf 33 in Breda. Hier krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering alle handvatten die nodig zijn om aan het werk te gaan. Vanaf maandag 12 september zullen de eerste werkzoekenden in het centrum geholpen worden.

“We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt”, verteld Wethouder Marike Nobel, “Werkgevers hebben op dit moment de grootste moeite om aan personeel te komen. En aan de andere kant is er een groep mensen die niet mee doet. Met het Meet & Match Centrum willen we deze werkgevers en potentiële werknemers met elkaar in contact brengen. Met de begeleiding van het Meet & Match Centrum kunnen onze inwoners weer meedoen in de maatschappij op een plek waar ze gelukkig worden.”

In het Meet & Match Centrum krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering een persoonlijke intake waarbij vaardigheden, ervaringen en wensen duidelijk worden. Op basis hiervan worden ze gekoppeld aan een sectorspecifieke professional. De werkzoekende gaan vervolgens zelf aan de slag met verschillende online tools waarmee ze inzicht krijgen in het aanbod van scholing en werk in Breda.

Inst@Breda is een van de tools die in het centrum gebruikt worden. Met deze app kunnen werkzoekenden vanaf hun smartphone of desktop, inzicht krijgen in het aanbod van scholing en werk in Breda. Werkgeversadviseurs van de gemeente Breda plaatsen content die het aanbod van werk en opleiding visualiseert. Werkzoekenden kunnen werkgeversadviseurs volgen en gepubliceerde content ‘liken’, waarmee ze hun interesse kenbaar maken. De combinatie van online en offline handelingen helpt de werkzoekenden goed op weg en maakt hen óók zelf verantwoordelijk om vanuit intrinsieke motivatie hun interesse kenbaar te maken.

Het Meet & Match Centrum vervangt de traditionele werkwijze van matchen op vacatures en biedt mensen in de bijstand meerdere routes naar betaaldwerk. Daarbij wordt ook gekeken naar bijkomende zaken zoals om- en bijscholing en het regelen van kinderopvang. Op deze manier wil de gemeente werkzoekenden optimaal ondersteunen in hun zoektocht naar een baan.