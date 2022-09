ONSTAGE Experience opent: Bezoeker maakt interactieve tour als top-dj

BREDA - Een nieuwe attractie waar bezoekers in de huid kruipen van een internationale top-dj, dat is ONSTAGE. Een dance-beleving waa rje door zeven interactieve kamers wordt verwonderd, opent donderdag officieel haar deuren in Breda.



ONSTAGE is de eerste volledig interactieve dj-experience ter wereld. Het is een innovatief belevingsconcept waarbij bezoekers worden ondergedompeld in de wereld van dancefestivals en topartiesten. En waar anders dan in Breda, broedplaats van sterren alsTiësto, Hardwell, R3Hab en Dannic, doe je zo iets?

Iedere bezoeker ervaart in ONSTAGE hoe het voelt om een internationaal actieve dj te zijn. Dat gebeurt via een tour langs zeven verschillende ruimtes. Zo maak je je eigen dancetrack in de studio, bereid je je voor op een show in de kleedkamer en waan je jezelf uiteindelijk inde spotlights op het hoofdpodium van een internationaal dancefestival. De ‘afterparty’ wordt niet vergeten; iedereen gaat naar huis met persoonlijk gegenereerd beeldmateriaal.

Breda als verrassende stad

Initiatiefnemer William Watts haalde 1,1 miljoen euro op om ONSTAGE te realiseren, mede door crowdfunding vanuit festivalorganisatoren en leveranciers, het Leisure OntwikkelFonds, Cultuurfondsen en een subsidie vanuit de Gemeente Breda. Volgens de gemeente draagt deze bezoekersattractie bij aan Breda als verrassende stad.



“ONSTAGE zie ik enerzijds als ode aan de Nederlandse dance-industrie, in de stad die zoveel top-dj’s heeft voortgebracht’’, zegt Watts. ‘’We willen tevens bij jonge bezoekers de vonkoverbrengen hoe gaaf het is om in de entertainment- of creatieve sector actief te zijn. Datdoen we door alle mogelijkheden die we hebben in onze regio naar voren te laten komen.ONSTAGE is er voor iedereen die wil meemaken hoe het is om op de mainstage te staan.’’

Opening

De officiële opening van ONSTAGE is op donderdag tijdens een exclusieve avond voor media, dj’s, influencers, ambassadeurs en andere relaties. Voormalig nummer 1-dj Tiësto uit Breda, van wie in ONSTAGE ook een gouden plaat te zien is, nam onlangs al symbolisch het eerste entree-polsbandje voor de experience in ontvangst. Na de grote opening is het publiek iedere week van woensdag tot en met zondag welkom in ONSTAGE.