Open Monumentendagen ziet stijgende bezoekersaantallen op zonovergoten zondag

BREDA - Open Monumenten Dagen Breda heeft het weekend afgesloten met bezoekerscijfers die doen denken aan de pré-coronajaren. In een vrolijke sfeer genoten bezoekers volop van het Bredase erfgoed. De rondleidingen waren van tevoren bijna allemaal volgeboekt. Het historische riool mocht op grote populariteit rekenen, maar moest op zaterdag vanwege de regen helaas worden verschoven naar een andere datum. Op zondag konden deze ondergrondse bezoekjes gelukkig wel doorgaan. De teller stopte bij bijna 30.000 bezoeken. Dit is minder dan een aantal jaar geleden, maar de cijfers van zondag gaan wel richting het oude niveau.

Ook nieuw én volgeboekt waren de rondleiding in de Elisabethkapel uit 1899 bij de Haagdijk en de rondleiding door het ontwikkelgebied de Nieuwe Mark. Princenhage mocht op veel bezoekers rekenen: er vormden zich lange rijen voor het woonhuis Villa Meertensheim en idyllische B&B Huize de Druivelaar. De nieuwe DAFjestocht naar de verdedigingswerken van de stad in samenwerking met Bredaf heeft zich meteen bewezen als topattractie

De kunstenaars van Blind Walls Gallery gaven een hedendaagse twist aan archeologie met een nieuw kunstwerk op het Kloosterplein. Ook de singer-songwriters van Popmonument brachten een muzikale vibe op landgoed Bouvigne.

Bewegen en erfgoed is een goede combinatie: speciaal voor Open Monumentendagen was een route ontwikkeld met de nieuwste Stand-Up-Bikes langs het historische Breda. En in de Teruggave is er druk gefermenteerd en geconserveerd tijdens de een workshop ‘Oude voedseltechnieken in een nieuw jasje’

De stad werd overspoeld door Wendelaars. Kinderen en ouders waren op zoek naar gouden belletjes die leidden naar de Wendelinuskapel (de Waalse Kerk) waardoor ze stukje bij beetje het (waar gebeurde) verhaal van Wendelinus meekregen die als prins geboren was, maar koos voor een leven als schaapherder. Kinderen en ouders gingen op zoek naar gouden belletjes…

In de Lutherse Kerk maakte de interactieve en acrobatische voorstelling Out of the box van 100 Hands grote indruk op de veelal jonge bezoekers. Zittend op het puntje van hun stoel werden ze de voorstelling ingetrokken.