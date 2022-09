Weerbericht Breda: ‘Vanaf donderdag kan de jas weer uit de kast gehaald worden’

BREDA - Vanaf donderdag dalen de temperaturen behoorlijk. De wind draait naar het noordwesten en voert niet alleen buien, maar ook frissere lucht aan. Voordat het zover is, schijnt vandaag de zon nog en is het 23 tot lokaal 26 graden. Morgen en woensdag valt vooral in het zuiden regen.

De afgelopen maanden was het meestal (veel) warmer dan wat gebruikelijk is volgens het klimatologische gemiddelde. Maar vanaf aankomende donderdag komt daar verandering in. Dan wordt het een stuk frisser. Temperaturen van 18 tot 20 graden zijn halverwege september gebruikelijk, maar vrijdag en in het weekend wordt het niet veel warmer meer dan 15 tot 17 graden.

Vooral de combinatie lagere temperaturen, een stevige noordwestenwind en enkele buien doen toch wel denken aan herfst. Voor het gevoel is het zelfs nog een paar graden kouder. Een jas, maar ook weer kleding met langere mouwen, kunnen weer uit de kast gehaald worden.

Regen

Dinsdag en woensdag ligt een regenzone over België en zuidelijk Nederland. De bewolking overheerst en het is van tijd tot tijd kletsnat. Ook kan wat Saharastof meekomen, maar doordat het soms stevig regent, spoelt het stof ook weer weg. De temperatuur loopt dinsdag nog op naar 21 tot 23 graden en ook woensdag kan het op veel plaatsen nog 20 graden worden.

Volgende week weer warmer?

De wind verlaat volgende week de frisse noordwesthoek en draait dan naar het zuidwesten. Daarmee wordt geleidelijk weer wat warmere lucht aangevoerd en later volgende week kan het kwik weer in de buurt van de 20 graden uitkomen. Ruim daarom je T-shirt of korte broek nog niet te ver op, want deze kunnen nog zeker van pas komen.