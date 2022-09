Altijd al eens zelf een bus willen besturen? Het kan tijdens de open dagen van Arriva

BREDA - Altijd al eens zelf een bus willen besturen? Tijdens de open dagen van Arriva kan het! Iedereen vanaf 18 jaar kan een proefrit in een bus maken, verspreid over Brabant. Tijdens de open dagen vertellen ervaren chauffeurs over hun vak en over de opleidingsmogelijkheden bij Arriva.

Arriva is doorlopend op zoek naar nieuwe fulltime en parttime collega’s. “En in de huidige uitdagende arbeidsmarkt moeten werkgevers alles uit de kast halen om mensen te werven”, aldus de vervoerder. “Vandaar dat Arriva tijdens de open dagen een aantal bussen en instructeurs beschikbaar stelt om iedereen die dat wil te laten ervaren hoe het voelt om zo’n enorm voertuig te besturen.”

Proefritten

Tijdens de open dagen kunnen bezoekers in gesprek met mogelijke toekomstige Arriva-collega’s. Zij geven uitgebreid informatie over alles rondom het vak. Daarnaast kan tijdens de open dagen, onder begeleiding van een instructeur, een proefrit gemaakt worden in een bus. “Want dat is de beste manier om een eerste indruk te krijgen van het buschauffeur-vak.” De open dagen vinden plaats op de stallingen van Arriva in de diverse plaatsen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de open dag naar keuze en Arriva neemt vervolgens contact op om een tijdstip af te spreken. Maandag 12 september was de eerste mogelijkheid in Breda om een proefritje te maken. Maar ook zaterdag 8 oktober tussen 09.00 uur en 17.00 uur is die mogelijkheid er nog.