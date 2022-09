Bredanaars maken de waterwegen en oevers schoon tijdens World Clean Up Day 2022

BREDA - Morgen is het World Clean Up Day 2022 en in 190 landen worden acties georganiseerd om een bijdragen te leveren aan een schonere wereld. Alle kleine beetjes helpen en daarom wordt ook in Breda van alles georganiseerd. Bij de Singel en Asterplas gaan vrijwilligers aan de gang om afval op te ruimen en daarnaast wordt er voorlichting gegeven over innovaties zoals zwerfafvalherkenning door kunstmatige intelligentie.

Breda Maakt Mij Blij gaat samen met Bootje Varen Breda, Breda Drijft en BAAI de singels en oevers van Breda opruimen. Tussen 09:45 en 10:00 uur kunnen vrijwilligers zich bij BAAI verzamelen en daar krijgen ze een heerlijk kopje koffie of thee van het huis. Daarna gaan ze met twee sloepen en schepnetten de singels opruimen.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group helpt zaterdagmiddag ook mee om straten, groenstroken en watergangen in het centrum van Breda te ontdoen van zwerfvuil. Ook wordt met een speciale boot onderzoek gedaan naar microplastics in het water en geven medewerkers voorlichting over innovaties van Antea Group zoals afvalherkenning door kunstmatige intelligentie.

Ook de duikvereniging Ecodiving doet met de World Clean Up Day. Bij de Asterdplas in de Haagse Beemden gaat de vereniging boven en onderwater aan de slag. Daarmee hopen ze een bijdrage te kunnen leveren aan een schonere waterkant bij de recreatie plas. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom om gezellig mee te doen met de duik.

Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via de website van Breda Maakt Mij Blij en bij Esther Elbers- Boeter van Antea Group of bij of kunnen zich zaterdag om 09:30 uur melden bij duikvereniging Ecodiving bij de Asterdplas.