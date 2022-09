Zestiende editie De Tien Van ‘t Aogje: Veel publiek ondanks de regen

BREDA - Voor de zestiende keer werd vandaag De Tien Van ’t Aogje georganiseerd. De Tien Van‘t Aogje wordt georganiseerd in Princenhage. Ondanks het slechte weer was er toch veel publiek aanwezig.

Zo’n 700 hardlopers begonnen vandaag aan de zestiende editie van De Tien Van ’t Aogje. Zij verzamelden zich op de Haagsemarkt in Princenhage. Zij deden mee aan een 5 kilometer hardloopwedstrijd of een 10 kilometer hardloopwedstrijd.

Aansluitend was er nog een sfeervolle familieloop waar zo’n 300 kinderen en ouders aan meededen verwacht.

De start van de 5 kilometer was om 13:00 uur. De start van de 10 kilometer om 14:00 uur. De familieloop startte om 16:00 uur en werd om 15:45 voorbereid met een warmingup zodat ouders en kinderen voorbereid gaan beginnen.

Route

De 5 of de 10 kilometerloop werd gelopen over een parkoers van 2,5 kilometer startend vanaf de Haagsemarkt. De lopers van de 5 kilometer lopen dan 2 ronden. De 10 kilometer is 4 ronden. De organisatie was allang blij om na 2 jaar weer een nieuwe editie van De Tien Van ‘t Aogje te kunnen organiseren. Ondanks het slechte weer waren er toch veel kijkers aanwezig.

De Bredaille

Wie meeloopt met minstens 3 hardloopevenementen in Breda krijgt ook nog eens de speciale medaille voor Bredase hardlopers, de Bredaille. En De Tien Van ’t Aogje staat natuurlijk ook in het lijstje.