Weerbericht Breda: ‘Komende dagen volop regen met kans op onweer’

BREDA - Het is vandaag op veel plekken bewolkt en regenachtig. In Breda kan het maximaal 16 graden worden. Morgen is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Dat meldt weeronline. Het wordt dan 18 graden. Vanaf vrijdag wordt het nog frisser en zal het veel regenen. Soms komt het tot onweer met stevige wind.

Vandaag:

De dag begint in het zuiden van het land bewolkt en met veel regen. De temperatuur ligt tussen 10 en 16 graden en op de meeste plaatsen waait het nauwelijks.

Gedurende de ochtend blijft het in Zuid-Nederland van tijd tot tijd regenen. In het midden van het land neemt de kans op regen langzaam af en het noorden houdt droge omstandigheden met veel wolken en soms een opklaring. Om 10.00 uur is het 13 tot 17 graden.

Vanmiddag valt eerst in Zeeland, Brabant en Limburg nog regen. Geleidelijk wordt het in Zeeland en later ook Brabant vanuit het westen droger. Het wordt op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. In het regenachtige zuidoosten blijft het kwik rond 16 graden steken. Waaien doet het nauwelijks.

Vanavond verdwijnt ook de regen in Zuidoost-Nederland. Gedurende de avond is het droog en wisselend bewolkt. Landinwaarts zijn er opklaringen en wordt het nevelig. Vooral in Zuid-Nederland kan mist ontstaan. De minima komen uit rond 10 graden. Aan zee waait een matige noordwester en wordt het niet kouder dan 14 graden.

Morgen:

Morgenochtend is het op een enkel licht buitje na droog. Er zijn wolkenvelden met af en toe ruimte voor de zon en om 08.00 uur is het 12 tot 16 graden. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid in Noord-Nederland wat toe.

Morgenmiddag is er een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt ongeveer 18 graden en er waait een matige noordwestenwind. Aan zee is de wind veelal vrij krachtig (windkracht 5) en aan de noordkust soms zelfs krachtig (windkracht 6).

Morgenavond en in de nacht naar vrijdag trekken nog steeds enkele buien van noordwest naar zuidoost over het land. Tussendoor zijn er opklaringen en is het een tijdje droog.

Vrijdag:

Vrijdag worden talrijke buien vanaf de Noordzee over het land gestuurd. Hierbij kan het ook onweren, vooral in de kustprovincies. Tussendoor zien we af en toe de zon. Later in de middag en avond kan het enige tijd meer aaneengesloten regenen. Er waait een matige, aan zee vaak krachtige, noordwestenwind en het wordt tussen de buien door een graad of 16. Hiermee is het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Maxima rond 19 graden zijn gebruikelijk half september.

Weekend:

Ook zaterdag is het ronduit herfstachtig met regelmatig buien en vooral in de kustregio’s veel wind. De zon zien we slechts af en toe en het wordt maximaal 15 of 16 graden.

Zondag passeert weer een meer aaneengesloten regengebied ons land. Waarschijnlijk gebeurt dit in ochtend en het begin van de middag en dan kan het enige tijd flink doorregenen. Achter dit regengebied klaart het op, maar komen ook weer enkele buien tot ontwikkeling. Het wordt slechts een graad of 15 en er waait nog altijd een stevige wind uit het noordwesten.