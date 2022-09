Voor de twaalfde keer vaart de Lichtsloepenparade vanavond door Breda

BREDA - Lampjes in alle kleuren van de regenboog kleuren het beeld in de Singels van Breda. Vanavond vaart de lichtsloepenparade voor de twaalfde keer door de singels van Breda.

De versierde boten verzamelen om 18:30 uur ter hoogte van Café Markhoek aan de Marksingel. Om 20:00 uur vertrekken de boten. Vervolgens vervolgen de boten hun route via het Chasséveld naar de Nieuwe Haven. Een gezellige muzikale nooit kan natuurlijk niet uitblijven.

Prijsuitreiking

Zoals altijd worden er ook dit jaar prijzen uitgedeeld. De prijs uitreiking is om 21:45 uur bij de Nieuwe Haven. De jury zal de creaties belonen op originaliteit, afwerking en uitvoering. De verlichte boten trekken veel bekijks. Langs de kant aanschouwen veel Bredanaren het tafereel. Ook voor hen is er een taak. Het publiek kan stemmen voor hun favoriet. Wie de winnende boot aanduid, maakt kans op een VVV-bon. Daarnaast is er een fotowedstrijd. Toeschouwers die een mooie foto gemaakt van de Lichtsloepenparade kunnen die opsturen naar verlichteboten@hotmail.com. Degene die de lichtsloepenparade het mooiste in beeld brengt, ontvangt ook een VVV-bon.