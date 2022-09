NAC wint met 3-1 van Jong FC Utrecht

BREDA - NAC heeft vrijdagavond drie punten binnengesleept door met 3-1 te winnen van Jong FC Utrecht. Al vroeg in het duel kwam NAC op achterstand maar Boyd Lucassen bracht zijn ploeg op gelijke hoogte en bracht NAC in de tweede helft zelfs op voorsprong. Ody Velanas maakte de wedstrijd af door de 3-1 te scoren tegen zijn oude ploeg.

Rowan Besselink en Javier Vet maakte vrijdag avond hun debuut in de basis opstelling van NAC. Deze kans kregen ze door de schorsing van Mac Nulty en Agougil. Ook Boris van Schuppen stond in de basis en speelde op de tien positie. Dat ging ten kostte van Ezechiel Banzuzi.

De eerste kans in het duel was voor NAC. In de vijfde minuut kreeg Jort van der Sande de bal voor zijn voeten en haalde hij uit. Zijn schot kon ternauwernood gestopt worden door doelman Nijhuis. Het was echter Jong FC Utrecht dat in de zevende minuut het eerste doelpunt maakte. Vanuit een corner kon Albert-Nicolas Lottin de bal in de lange hoek knikken, waardoor NAC in de achtervolging moest.

Het antwoord van NAC kwam snel vijf minuten na de openingstreffer was het Boyd Lucassen die zijn eerste doelpunt scoorde in het Geel-Zwart wist te maken. Na een flitsende combinatie werkte de rechtsback de bal in het Utrechtse doel voor de gelijkmaker.

Na rust had NAC het lastig en liet het veel gaten vallen. Toch wist NAC in de 56ste minuut de voorsprong te pakken. Het was wederom Boyd Lucassen, die na een goede voorzet van Jort van der Sande, opdook bij de tweede paal en de bal in het doel tikte. Het doelpunt werkte verlossend voor NAC en de 3-1 volgde snel. Ody Velanas scoorde met een droge schuiver in de korte hoek. Na dit doelpunt kreeg NAC nog enkele kansen maar uiteindelijk bleef het bij een 3-1 winst voor NAC.